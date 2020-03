Corona remt economische groei

Dat becijfert het Centraal Planbureau (CPB) bij de ramingen van de economische groei in ons land. Die stelt het CPB in principe naar boven bij: voor 2020 gaan de rekenmeesters bij een beperkt effect van het corona-virus uit van 1,4 procent groei in plaats van de 1,3 procent waar in december op werd gerekend. Maar de virusuitbraak kan flink roet in het eten gooien.

Bekijk ook: Crisisteam kabinet bespreekt verspreiding coronavirus

Wat de economische impact van de uitbraak precies zal zijn is nu nog ’moeilijk te voorspellen’, schrijft het CPB. Maar het bureau heeft al becijferd wat er gebeurt als het virus ’zich wijder verspreidt en langduriger impact heeft’. Dat betekent in de berekeningen dat corona zich verspreidt over Azië en Europa en pas richting het einde van de zomer uitdooft. Dat zou ervoor zorgen dat de groei van de Nederlandse economie 0,8 procentpunt lager uit zou vallen. „Dit risico is op het moment van publicatie mogelijk al deels werkelijkheid geworden”, waarschuwt CPB, dat ook grotere gevolgen niet uitsluit.

Naast corona zorgt de stikstof- en PFAS-problematiek ook voor een rem op de economische groei van 0,2 procent.

Het CPB kan goed nieuws melden over de arbeidsmarkt: de werkloosheid blijft op een historisch laag niveau en zorgt voor een loonstijging van 2,9 procent in 2020. Dat zorgt ervoor dat de koopkracht dit jaar met 2,1 procent zou moeten stijgen.