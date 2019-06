Zoeken naar Katwijkse maandag verder

,,Mogelijk dichter bij haar huis’’, zegt een woordvoerder van de politie. Inmiddels worden meer camerabeelden nageplozen. ,,We gaan nu goed kijken wat we hebben en beslissen wat er nog meer nodig is om Anja te vinden.’’

Na dagen intensief speuren staakte de politie zondagmiddag tijdelijk de zoektocht. Tot nu toe staat vast dat ze in haar eentje is gezien op videobeelden nadat ze in de nacht van dinsdag op woensdag een café in Katwijk verliet.

,,Maar vanaf dat moment tot het moment dat ze thuis had moeten komen, zit nog een behoorlijk gat’’, zegt een politiewoordvoerder. De afgelopen dagen is ‘voetje voor voetje’ gezocht in een sloot op weg van het café naar het huis van Anja. Vrijdagmiddag werd daar de tas van de verdwenen vrouw gevonden, maar ondanks de inzet van een helikopter en duikers bleef het daarbij.

Urgent

De politie wil nog niet spreken van een misdrijf, ze hanteert de term ‘urgente vermissing’, maar zegt wel met alle opties rekening te houden.