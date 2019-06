Cruiseschepen niet meer welkom in Venetië

Er raakten vijf vrouwelijke buitenlandse toeristen licht gewond, uit de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland. Het gigantische cruiseschip MSC Opera kwam vervaarlijk en luid toeterend naar de toeristenboot en bleek niet in staat om op tijd te remmen, terwijl de toeristen doodsangsten uitstonden en in paniek wegrenden. Het had nog een veel groter drama kunnen worden. Mogelijk was de oorzaak een gebroken kabel van een sleepboot van het cruiseschip en waren er communicatieproblemen over het commando van het schip.

„Ik zag dat gevaarte aankomen en kreeg de indruk dat het schip mijn huis binnenkwam”, zei een buurtbewoonster. Ook op het cruiseschip zelf brak paniek uit. „Iedereen schreeuwde het uit en rende heen en weer”, zei een matroos.

„Dit is het zoveelste bewijs dat de cruiseschepen niet meer door het kanaal van Giudecca kunnen varen en langs het San Marco-plein kunnen komen”, aldus de burgemeester van Venetië Luigi Brugnaro. „De minister moet nu een besluit nemen.” En dat deed minister Toninelli dus. Hij kwam tot dezelfde conclusie en zei dat de cruiseschepen daar niet meer kunnen varen.

Er wordt al jarenlang actie gevoerd door Venetiaanse verenigingen om de cruiseschepen uit de buurt van het centrum van de beroemde en drukbezochte toeristenstad te weren. „In acht jaar tijd is er geen enkele beslissing genomen. De cruiseschepen zijn gevaarlijk, dat hebben we altijd al gezegd. Een ongeluk kan altijd overal gemaakt worden.”, aldus Matteo Secchi, voorzitter van de Venetiaanse actiegroep Venessia.com.