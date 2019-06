Blind vertrouwen in goochelact

„Wij hebben onze blinddoek-act in de loop der jaren zo verfijnd, dat we dat aan de hele wereld willen zien.” Ⓒ Foto Gunther Guinee

EDE - Pas over twee jaar wordt het eerstvolgende WK Magic in Canada gehouden, maar het mentalistenduo Rob & Emiel is nu al aangewezen om Nederland op het evenement te vertegenwoordigen. Ze hebben slechts een missie: de wereldbokaal mee naar huis nemen.