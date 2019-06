Moeder in turnaffaire slachtoffer van smaadteksten

In de wijk in Nieuw-Vennep waar zij met haar gezin woont, werden pamfletten opgehangen met smaadteksten. Eerder al werden zij en andere klokkenluiders op sociale media aangevallen. Dat meldt het Haarlems Dagblad.

Bekijk ook: Gymnastiekbond scherpt regels aan na misstanden

Twee verschillende posters hingen op opvallende plekken in de buurt en waren achter ruitenwissers gedaan. Op de ene flyer werd een toespeling gemaakt op pedofilie, op de andere werd gerept over extreme seks. Op beide getypte en gestencilde blaadjes werd zowel de naam, het woonadres als haar 06-nummer vermeld. Er is aangifte gedaan.