’Nederland als poort naar rest van Europa’

Sigrid Kaag is als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voorzitter van de GES. Premier Rutte gastheer. Ⓒ Foto ANP

Den Haag - Het World Forum in Den Haag biedt de drie komende dagen podium aan een van de grootste ondernemerscongressen in Europa, georganiseerd door Nederland en de Verenigde Staten. De Global Entrepreneurship Summit gaat niet alleen over geld verdienen, maar vooral om het oplossen van moderne wereldproblemen.