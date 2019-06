Centrum-linkse regering in Finland

De sociaaldemocratische SDP liet bij de parlementsverkiezingen van april de Ware Finse Partij nipt achter zich en koos ervoor deze rechts-nationalistische partij niet te betrekken bij coalitieonderhandelingen. In het nieuwe kabinet keert wel de Centrumpartij van vertrekkend premier Juha Sipilä terug. Hij was de grote verliezer van de verkiezingen. SDP-leider Rinne staat nu op het punt de eerste linkse minister-president van Finland te worden in twintig jaar.

In een uitgelekte versie van het regeerakkoord staat dat belastingen met 730 miljoen euro omhoog gaan om publieke investeringen te kunnen betalen, zoals opknappen van de Finse spoorwegen.