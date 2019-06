Angst broeit continu in Gouda

Vroeg in de nacht op 23 mei is het raak op de Tjalkwerf in Gouda. Toen de brandweer arriveerde was de brandende auto al niet meer te redden. Ⓒ AS Media

Tegen middernacht is het deze zaterdag in en rond de Assalam Moskee in Gouda een drukte van belang. Mannen en jongens, de meesten in traditionele kledij, hebben hun gebeden afgerond, ze trekken hun schoenen aan en verdwijnen in de nacht.