Litouwen voor militairen ’zoals thuis’

Als ze niet aan het trainen zijn, kunnen de militairen ’gewoon’ naar de supermarkt. „De mensen zijn hier vriendelijk en blij met onze aanwezigheid”, aldus officier Maas. Ⓒ Defensie

Rukla - Nederlandse militairen zijn na twee jaar als onderdeel van een NAVO-troepenmacht in Litouwen gewend aan hun missie: de Russen afschrikken. Zonder andere grote uitzendingen in het vooruitzicht lijkt veel trainen in de Baltische staat en klaarstaan voor het ergste, de komende jaren voor de landmacht het gezichtsbepalende werk te worden.