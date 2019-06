Roep in Kamer om adrescontrole

De partijen roepen het presidium – het bestuur – van de Tweede Kamer daarom vandaag op om uit te zoeken wanneer Kamerleden ten onrechte zo’n vergoeding ontvangen. Nu krijgen de volksvertegenwoordigers in goed vertrouwen een bedrag dat maandelijks kan oplopen tot ruim 2000 euro. Dat gebeurt op basis van de woonplaats die zij aan het begin van hun vierjarige periode als Kamerlid opgeven. Controle is er nauwelijks, waardoor fraude op de loer ligt.

„Het moet veel transparanter worden. Kamerleden moeten er duidelijk in zijn waar ze de hele periode verblijven”, zegt VVD-Kamerlid Ziengs. Hij vindt dat het huidige systeem te veel ruimte laat voor misbruik. Dat is volgens hem funest voor vertrouwen in politici. De liberaal wil dat het presidium nog dit jaar met een voorstel komt voor een minder misbruikgevoelig systeem. „Misschien moeten Kamerleden vaker worden herinnerd aan de regeling, om ze zo beter te controleren.”

Volgens SP-Kamerlid Van Nispen is het absurd dat politici op hun blauwe ogen worden geloofd. „Als gewone mensen een onjuist adres opgeven, worden ze beschuldigd van fraude. Maar voor politici hebben we een riante vergoeding die niet te controleren is. Dit kan niet.” Hij zegt geen ander beroep te kennen waar zonder controle zo’n riant bedrag wordt verstrekt. „Van de SP mag de vergoeding verdwijnen, maar als daar geen meerderheid voor is, moeten we in ieder geval deze oncontroleerbare regeling aanpakken om vertrouwen in de politiek te behouden.”

Graus

Er ontstond onlangs ophef over de regeling nadat bleek dat PVV-Kamerlid Graus feitelijk in Den Haag woont, terwijl hij Heerlen had opgegeven als woonplaats. Dat zou hem per jaar ten onrechte 24.297 euro opleveren. Graus ontkent dat hij misbruik van de regels heeft gemaakt.

Ook Kamerlid Hiddema (Forum voor Democratie) kwam in opspraak omdat hij de vergoeding zou hebben misbruikt. Het ging volgens hem om onwetendheid, waarna hij het te veel ontvangen bedrag overmaakte aan dierenopvang De Poezenboot.

Hoeveel vergoeding een Kamerlid krijgt, is afhankelijk van de afstand tussen het Tweede Kamergebouw en de woonplaats waar het Kamerlid staat ingeschreven en minstens twee derde van de tijd overnacht. De vergoeding is hoger voor Kamerleden die ver weg wonen, omdat de kans groter is dat zij moeten overnachten in Den Haag.