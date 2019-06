Kroon: filmpjes plasincident bewijzen onschuld

Marco Kroon woont in ’burgerkloffie’ het Bevrijdingsdefilé bij in Wageningen. Hij mag tot nader order geen uniform dragen. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Carnaval leverde Marco Kroon een kater op die nog steeds niet over is. De ridder Militaire Willems-Orde voelt zich belazerd en al veroordeeld voordat de rechter een oordeel over hem heeft geveld. Helemaal nadat Defensie hem schorste.