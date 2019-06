Haarlemmermeer beslist over burgemeester

Tot november 2017 was Theo Weterings ruim tien jaar burgemeester van Haarlemmermeer, hij werd daarna burgemeester van Tilburg. Sindsdien was Onno Hoes waarnemend burgemeester. Hoes liet eind maart weten niet de nieuwe, vaste burgemeester te willen worden en niet te solliciteren op de vacature. Tijdens een nieuwjaarsreceptie had hij nog gezegd dat hij graag in Haarlemmermeer wilde blijven, maar daar kwam hij dus op terug.

De naam van Onno Hoes valt tegenwoordig aan het Binnenhof weleens, als het gaat over de opvolging van voormalig staatssecretaris Mark Harbers (Asiel). Die trad onlangs af. Hij vond dat hij niet kon aanblijven omdat ernstige misdrijven waren weggelaten in cijfers waarmee de Tweede Kamer was geïnformeerd over criminaliteit onder asielzoekers.