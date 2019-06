Economisch adviseur Witte Huis vertrekt

Trump maakte het vertrek bekend op Twitter, maar noemde geen reden. Ook is niet duidelijk of Hassett zelf vertrekt of dat hij is ontslagen.

„Kevin Hassett heeft enorm goed werk geleverd voor mij en de regering”, schrijft Trump op Twitter. „Zijn enorm getalenteerde vervanger maak ik bekend als ik terug ben in de Verenigde Staten. Kevin is een echte vriend!”

Trump is zondagavond vertrokken naar Londen voor een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.