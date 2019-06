Boete voor Amsterdamse snorfietser op fietspad

Amsterdam nam het besluit om de veiligheid op de vaak drukke fietspaden te vergroten. Snorfietsers die op het fietspad worden gezien, kunnen een boete van 95 euro (plus 9 euro administratiekosten) tegemoetzien. De gemeente zet deze maand twaalf extra buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), onder wie vier motorrijders, in om te handhaven.

Niet iedereen is even blij met de maatregel. Drie snorfietsers hadden een zaak aangespannen. Ze vinden dat hun veiligheid in het geding is, omdat het snelheidsverschil tussen automobilisten en snorfietsen op de rijbaan zo groot is. De drie kregen van de bestuursrechter woensdag nul op het rekest.