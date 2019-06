Touw over weg gespannen: ’Levensgevaarlijk’

De politie meldt op Twitter: „Onze collega kon aan het eind van de nachtdienst met een noodstop tijdig tot stilstand komen, maar zou het leed te overzien zijn geweest als hier een (brom)fietser of motorrijder had gereden?.” De agent schrijft verder: „Wat dacht je toen je het touw over de weg spande?”

De politie is op zoek naar de dader van deze ’levensgevaarlijke’ actie.