Massale velgenroof Groningse Mercedes-dealer: ’Alle wagens op bakstenen gezet’

„Ik reed er vanochtend langs en zag dat van bijna alle auto’s de velgen zijn gestolen. Een stuk of tien à vijftien gloednieuwe Mercedessen staan allemaal op bakstenen”, appte de Groninger naar stadsblog Sikkom. Hij verwacht dat de schade enkele tienduizenden euro’s bedraagt. „Dat is een voorzichtige schatting.”

Afgelopen nacht hebben dieven bij de Wensink aan de Bornhomstraat in Groningen flink toe kunnen slaan. Van nagenoeg alle voertuigen die buiten staan (zo’n vijftien voornamelijk gloednieuwe auto’s) zijn de velgen gestolen en de auto’s achtergelaten op bakstenen.

De financiële schade door de diefstal is naar schatting groot; de velgen van een nieuwe Mercedes zijn over het algemeen niet heel goedkoop. Het is een vaker voorkomend probleem dat velgen worden gestolen, mede omdat er relatief weinig tegen te doen valt.

Oost Europese bendes

De Groninger heeft de politie ingeschakeld. „Ik was denk ik de eerste die het zag en heb direct de politie gebeld.” Wensink zelf is niet bereikbaar, want het bedrijf is gesloten op zondag.

Het gebeurt vaker dat velgen worden gestolen. Vijf jaar geleden was er nog een grote diefstal op P+R Zernike, waar bij zeker vier particuliere auto’s de velgen waren gejat. De BOVAG liet destijds weten dat vooral bendes uit Oost Europa op velgenstrooptocht zijn in Nederland.

Erg veel is daar volgens experts niet tegen te doen. Er zijn speciale bouten, maar die zijn niet zo uniek dat niemand de sleutel heeft. Wat wel kan helpen ter afschrikking en bij de opsporing zijn camerabeelden.