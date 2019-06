’Patiënt Fivoor Den Dolder breekt in bij slijterij’

Volgens de regionale omroep wilde de man midden in de nacht naar buiten en bleek hij de Gall & Gall te hebben beroofd.

Jan Scherphuis spreekt namens de bewonersvereniging met RTV Utrecht en zegt niet te begrijpen dat de kliniek in Den Dolder niets kon doen: „Het gaat hier om een situatie waarvan we ons afvragen: hoe kan een patiënt van dat onderdeel zich zodanig gedragen en is de begeleiding ervan niet in staat om de man tot de orde te roepen?”

De kliniek laat in een reactie weten dat de man wettelijk gezien niet tegengehouden kon worden: „Er is in afstemming met de reclassering gekeken of we de patiënt toch gedwongen binnen konden houden, maar dit bleek op juridische gronden helaas onmogelijk.”

De patiënt is weg geweest van 02.30 uur tot 03.15 uur. Bij terugkomst in de kliniek werd de man aangehouden door de politie.