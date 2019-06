Rechter buigt zich over triest familiedrama Bodegraven

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een Bodegraver (42) wordt verdacht van het doodsteken van zijn 35-jarige vrouw op 15 april 2018. Haar lichaam werd die zondagochtend in hun huis aan de Trompstraat gevonden. Ze had meerdere steekwonden in haar hoofd, hals en bovenlichaam. Ljubisa O. werd dezelfde dag opgepakt.