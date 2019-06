Duits politicus Lübcke sterft onder verdachte omstandigheden

Walter Lübcke. Ⓒ Hollandse Hoogte

Wolfhagen - De Duitse politicus en regionaal bestuurder Walter Lübcke is zaterdag op 65-jarige leeftijd overleden. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend, maar volgens onder meer Welt werd de CDU-politicus aangetroffen met een schotwond in zijn hoofd. Er werd geen wapen aangetroffen.