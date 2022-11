Ontploffing bij woning in Amsterdam-Zuidoost

Binnenland

Vier kinderen uit woning gehaald na explosie bij Rotterdamse woning

Bij een woning in Rotterdam-Zuid is in dezelfde straat als waar kort geleden ook al een explosie was opnieuw een ontploffing geweest, meldt de politie. Het gaat dit keer om een andere woning aan de Sluiskreek. Vier kinderen in de leeftijd van kleuter tot puber zijn uit de woning gehaald, aldus een z...