Trump is geland: Britten gaan los met penis, Meghan en ’tweeling’

Maandagmorgen richt Trump, direct na landing, zijn vizier nog even op Khan, die hem eerder een ’wereldwijde bedreiging’ had genoemd. „Hij doet het verschrikkelijk slecht als burgemeester van Londen. En hij is oerdom en gemeen”, schrijft Trump, die het woord ’nasty’ in zijn tweet accentueert, op Twitter.

Dat hij nasty tussen aanhalingstekens zet, is niet zonder reden. De president lijkt dat met zelfspot te hebben gedaan, want eerder noemde hij Meghan, de hertogin van Sussex, ook al nasty. Daarmee ontketende hij een behoorlijke rel.

Trump, die bij het staatsbezoek onder meer koningin Elizabeth II zal ontmoeten, ontkende het woord te hebben gezegd – ’verzonnen door de Fake News Media’ – maar in een video-opname van het interview was duidelijk te horen dat hij de term wel degelijk had gebezigd.

Dat Trump uithaalde naar Meghan, is niet helemaal een verrassing. De aangetrouwde kleindochter van de Queen noemde hem vorig jaar onder meer een vrouwenhater. Ook burgemeester Khan houdt zich nooit in. Hij is dan ook mordicus tegen het staatsbezoek: „Het is on-Brits om de rode loper deze week uit te rollen voor een staatsbezoek van een president die verdeeldheid zaait”, schreef hij in zondagkrant The Observer.

Britse media zijn al dagen in rep en roer.

Khan heeft toestemming verleend voor de ’Trump Baby’, een ballon en weinig vleiende karikatuur van Trump. Die reageerde op zijn beurt door de geringe lengte van Khan aan te halen en hem een ’tweeling van Bill de Blasio’ te noemen, de burgemeester van New York waarmee de president ook in de clinch ligt.

Amerikaanse media legden vervolgens de foto’s van de twee burgemeesters naast elkaar om de uiterlijke gelijkenissen te zoeken.

Ondertussen spreekt heel het ’eiland’ over de komst van Trump. BREAKING NEWS meldde de Daily Mail op het moment dat Trump landde en meteen van leer trok tegen Khan, een ’stone cold loser’, om de burgemeester wederom te vergelijken met de ’very dumb and incompetent’ De Blasio.

’Landing now’, besluit Trump, die vlak voor zijn landing mogelijk een gigantische penis heeft gezien. Milieuactivisten hebben de tekst ’klimaatverandering is echt’ in het gras bij vliegveld Stansted gemaaid, net als een penis met de naam van de president eronder.