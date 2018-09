Netanyahu opnieuw verhoord over cadeau’s

Ⓒ AFP

JERUZALEM - De Israëlische politie heeft premier Benjamin Netanyahu donderdag voor een tweede keer deze week ondervraagd in een corruptieonderzoek. Het verhoor vond plaats in Netanyahu’s residentie in Jeruzalem en duurde vijf uur. Het ging over de verdenking van het accepteren van dure cadeaus en gunsten van zakenlieden.