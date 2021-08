Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer iets gestegen, RIVM meldt minder besmettingen

Sterren

Hans Klok bezoekt kinderafdeling van ziekenhuis in Uden

Hans Klok brengt woensdagmiddag een bezoek aan de kinderafdeling in Ziekenhuis Bernhoven in Uden, meldt Maximum Evenementen. De illusionist gaat ook langs bij een ambulancepost in de Brabantse gemeente. Omdat Klok op korte termijn met zijn nieuwe circusshow Hans Klok & Friends in Uden gaat optre...