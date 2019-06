Ook tweede man onder contragewicht sluisdeur bevrijd

Eén persoon werd al vrij snel bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De toestand waarin het slachtoffer verkeert, is nog onduidelijk. De andere man kwam twee uur later grotendeels op eigen kracht naar beneden. Hij liep lichtgewond aan een voet zelf naar de ambulance.

Het was een hele klus om de tweede onderhoudsmedewerker te bevrijden. Hij zat in een pijler met zijn voet onder een contragewicht. “Dat gewicht weegt ongeveer 65 ton. Dat krijg je niet zomaar in beweging”, zegt woordvoerder Marcel van Westendorp van de Veiligheidsregio Utrecht.

De tweede beknelde man was in shock maar aanspreekbaar, laat Van Westendorp weten.

Op dit moment wordt gewerkt aan een van de sluisdeuren van de derde kolk. Die deur sluit niet goed af.

Prinses Beatrix opende in februari nog een schutkolk in de naar haar genoemde sluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein. De sluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en zorgt voor een verbinding tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, waar jaarlijks ruim 50.000 schepen passeren.

Augustus 2018: de eerste van vier sluisdeuren van de Prinses Beatrixsluis wordt door een kraan op zijn plek gehesen. De deur is 28 meter lang, 6,25 meter dik, 14 meter hoog en weegt 490.000 kilo. Ⓒ ANP

De sluis werd te klein omdat er steeds meer en grotere schepen zijn. Daarom is het bouwwerk de afgelopen jaren grootschalig verbouwd.

