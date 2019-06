Sms-bom politie in zaak incident Syrisch gezin

Begin mei liep een burenruzie, waaraan mogelijk een ruzie tussen kinderen voorafging, volledig uit de hand. Daarbij werd het Syrische gezin belaagd en ook mishandeld. De familie werd uit veiligheidsoverwegingen elders ondergebracht. In de nacht van zondag 19 op maandag 20 mei is er in de verlaten woning ingebroken.

De politie is op zoek naar antwoorden en wil nagaan of er een link bestaat tussen het eerdere geweldsincident en de inbraak. In de sms-bom, die 29 mei is verstuurd, vraagt de politie mensen die meer weten contact op te nemen.