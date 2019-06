Zoekactie naar Katwijkse Anja (33) levert niets op

Nog steeds ontbreekt elk spoor van de 33-jarige Anja. Afgelopen vrijdag werd haar tas met persoonlijke bezittingen gevonden in een water in de route die zij aflegde na een cafébezoek naar huis. Ook de sloot aan de Melkweg is inmiddels volledig uitgekamd.

Gistermiddag besloot de politie de zoektocht naar Anja tijdelijk te staken. Maar nu is er opnieuw aanleiding om dichter bij het huis van de verdwenen Katwijkse te zoeken.

Tot nu toe staat vast dat Anja in haar eentje is gezien op videobeelden nadat ze in de nacht van dinsdag op woensdag café In den Blauwen Bock aan de Badstraat in Katwijk verliet.

De politie wil nog niet spreken van een misdrijf, ze hanteert de term ’urgente vermissing’, maar zegt wel met alle opties rekening te houden.

