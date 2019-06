Verhoging rente op studieleningen van de baan

Studentenorganisaties strijden al tijden tegen het plan. Door het verhogen van de rente op studieleningen zou studeren voor veel leerlingen duurder worden, ongeveer een tientje in de maand.

Het plan haalde in de Tweede Kamer een minieme meerderheid. Alleen coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU stemden ermee in.

In de Eerste Kamer liep het stuk. Voormalig VVD-senator Anne-Wil Duthler legde een bommetje onder het plan. Na een stevige ruzie met haar oude partij gooide ze haar kont tegen de krib en dreigde ze tegen te gaan stemmen. Hierdoor was er in de Eerste Kamer geen meerderheid te vinden voor het studentenplan. Ook coalitiepartij D66 toonde zich kritisch.

Van Engelshoven heeft het plan altijd verdedigd. Het kabinet wilde de rente op studieleningen vanaf volgend jaar baseren op de tienjaarsrente in plaats van de vijfjaarsrente. De hogere renteopbrengsten moesten ervoor zorgen dat het leenstelsel betaalbaar blijft en de schatkist tegen een stootje kan, betoogde de onderwijsminister.

Studenten en de oppositie liepen de afgelopen tijd te hoop tegen de renteverhoging. Ook de achterbannen van regeringspartijen CDA en D66 roerden zich.