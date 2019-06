’OM herziet meldplicht Volkert niet’

Dat laat advocaat Richard van der Weide, die de familie van de vermoorde politicus bijstaat, weten. „De voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling blijven ongewijzigd. De familie is daar teleurgesteld over.”

Van der Weide: „We onderzoeken de juridische mogelijkheden om de staat hierop te kunnen aanspreken.” Volgens de strafrechtadvocaat heeft het OM de bevoegdheid de voorwaarden opnieuw te wijzigen, maar gaat het daartoe niet over.

„De familie is weliswaar geen partij bij de uitvoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling, maar de wijze waarop dit verloopt raakt de familie uiteraard wel. Onbetwist is dat er een voornemen is geuit om te emigreren en daar niets van is gebleken.”

Onderhandelingen

Het OM laat niets los over onderhandelingen met Volkert. Sterker, een woordvoerder verwijst slechts naar een persbericht van oktober 2018, waarin staat vermeld dat Van der Graaf zich alleen schriftelijk, zoals via e-mail, hoeft te melden. Broer Simon Fortuyn van de in 2002 doodgeschoten leider van de LPF laat weten zijn bedenkingen te hebben. „Het is een mistig verhaal.”

De raadsman nam onlangs contact op met de afdeling Centrale Voorzieningen Voorwaardelijke Invrijheidsstelling (CVVI) van het OM, om af te dwingen dat de moordenaar concrete emigratieplannen overlegt.

Versoepeling

Vorig jaar oktober versoepelde het OM de regels van de voorwaardelijke invrijheidsstelling voor de geradicaliseerde dierenactivist. Van der Graaf drong aan op deze versoepeling omdat hij aanvoerde in het buitenland te willen gaan wonen.

Formeel overtreedt de Fortuyn-moordenaar geen regels. Emigratie mag de reden zijn geweest voor Volkert om de versoepeling na te streven, een vertrek naar het buitenland is nooit een voorwaarde geweest voor de deal die hij sloot met het Openbaar Ministerie. De proeftijd van Van der Graaf loopt nog tot 30 april 2020.