Nederlandse reuzenbadeend keert eindelijk terug in Hongkong, mét vriendje!

De knalgele Double Ducks zijn welgeteld 18 meter en en vieren hun tienjarig jubileum. De Nederlandse Hofman trekt al sinds 2007 de wereld rond met zijn enorme eend en heeft ze onder meer in Amsterdam, Sydney, Los Angeles, Osaka en Sao Paulo laten ronddobberen.

Vanaf 10 tot 23 juni ligt de eend met zijn nieuwe vriend weer in de Victoriahaven in Hongkong, waar hij in 2013 leegliep nadat er verschillende onderdelen kapot gingen.

„Ze wilden na corona weer 'good vibes' en dus vroegen ze of ik weer mijn rubberen badeendje kon laten zwemmen in de haven', vertelt Hofman tegen RTV Drenthe. „Aanvankelijk zei ik dat het lastig zou zijn, omdat het toen zo'n hit was en je weet niet of dat nog een keer gebeurt en of het zo goed wordt als de vorige keer. Je kunt niet alles blijven herhalen.”

Of de eenden wederom een grote hit zal worden, moet nog blijken. In Hongkong doen er in ieder geval alles aan om de inwoners op te zwepen. Zo rijdt er een tram rond met eendjes en is een station omgetoverd tot ’badeendjeswalhalla’.