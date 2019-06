Arib wil scherper toezicht op frauderende Kamerleden

„Toezien op integriteit juich ik van harte toe, we hebben namelijk een voorbeeldfunctie”, zegt Arib. Zij kondigt aan met een voorstel te komen waardoor regels overtreden niet meer mogelijk is. Hoe dat exact moet gebeuren, kan ze nog niet vertellen. Een van haar plannen is om een commissie in het leven te roepen die onderzoekt hoe een incident heeft kunnen plaatsvinden. Dat is echter alleen mogelijk als incidenten ook worden waargenomen. Ook op dat vlak moet haar voorstel soelaas gaan bieden.

Met regelmaat komen politici in het nieuws door integriteitskwesties. Er ontstond onlangs ophef over de verblijfskostenregeling, omdat EenVandaag en De Volkskrant ontdekten dat PVV-Kamerlid Graus eigenlijk in Den Haag zou wonen, terwijl hij Heerlen had opgegeven als woonplaats. Dat zou hem per jaar ten onrechte 24.297 euro opleveren.

Poezenboot

Ook Kamerlid Theo Hiddema (Forum voor Democratie) kwam in opspraak omdat hij de vergoeding zou hebben misbruik. Het ging volgens hem om onwetendheid, waarna hij het te veel ontvangen bedrag overmaakte aan de Amsterdamse dierenopvang De Poezenboot.

Kamervoorzitter Arib waarschuwt dat extra toezicht niet de oplossing is voor alles. In sommige gevallen is dat te ingewikkeld, zegt ze. Zo blijft het volgens haar een kwestie van goed vertrouwen wat Kamerleden als woonplaats opgeven. Vooral omdat dat niet in praktijk betekent dat ze daar ook daadwerkelijk verblijven. „Gaan we dan in de bosjes liggen om dat te controleren? Die middelen hebben we niet, dus ik doe ook een beroep op zorgvuldigheid van Kamerleden zelf.”

