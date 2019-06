Reisbedrijf Corendon verkocht

,,Ik verkoop mijn zaak, die ik in ruim twintig jaar heb opgebouwd. Dat is best wel een dubbel gevoel. Behalve de Nederlandse en Belgische touroperating gaat ook Corendon Dutch Airlines mee naar Triton. Die wordt meerderheidsaandeelhouder in de combinatie Corendon-Subweb. Na dit jaar gaan beide reisbedrijven ook nauw samenwerken”, aldus Uslu in een reactie aan De Telegraaf.

Tientallen miljarden

Triton is volgens hem één van de grootste ‘private equity’ fondsen in Europa met een vermogen van tientallen miljarden. Er wordt ook met de verliesgevende reisgigant Thomas Cook onderhandeld om de Scandinavische divisie over te nemen.

Corendon-directeur Steven van der Heijden blijft voorlopig aan. Hij zal samen met Sunweb-baas Gert DeCaluwe gaan kijken naar versterking van het nieuwe Nederlandse bolwerk.

Uslu en zijn Turkse compagnon, Van der Heijden, Corendon-aandeelhouder Bas Rasker en Sunweb-oprichter Joost Romeijn krijgen allen een paar procent belang in de nieuwe reiscombinatie. Uslu houdt een belangrijke bestuursrol bij Triton.

Hotels

Uslu blijft wel eigenaar van de Corendonhotels. De airlines in Turkije en Malta zijn evenmin onderdeel van de deal.