65 miljoen voor jonge bedrijven

Dat maakt de CDA-bewindsvrouw vandaag bekend. Ze wil dat er in Nederland ’een sterk klimaat voor startups en scale-ups’ komt, dat zijn bedrijven die net beginnen of nog niet zo lang zijn begonnen. „Dat draagt bij aan extra banen en inkomsten in Nederland.”

Er komt bijvoorbeeld een ruimere regeling om ’essentieel personeel’ van buiten de EU naar Nederland te halen. Daarnaast krijgen buitenlandse partners van zelfstandigen hier vrij toegang tot de arbeidsmarkt, ook een lokkertje voor sommige ondernemers.

Start-ups

Zoals vorige week bekend werd, wordt het fiscaal aantrekkelijker gemaakt om personeelsleden van jonge bedrijven in aandelen uit te betalen. Startende bedrijven kunnen zich namelijk lang niet altijd hoge salarissen veroorloven, maar met aandelen kunnen ze talent toch iets bieden.

Omdat het tijdrovend en duur is om nieuwe technologieën te ontwikkelen, gaat het kabinet bedrijven die dat proberen een handje helpen. Zo wordt er bekeken of dit soort ondernemingen aanspraak kunnen maken op innovatiefondsen.

Van het extra geld gaat 50 miljoen euro naar TechLeap.nl en hun initiatieven. Dat is de organisatie die de Nederlandse startup-cultuur promoot. Prins Constantijn van Oranje is er de ambassadeur van.