Pompeo: Rusland moet verantwoording afleggen voor MH17

De VVD-bewindsman sprak maandag met Pompeo over verschillende internationale kwesties, maar toch vooral over de MH17. „Het is belangrijk dat we samen met andere landen de druk op Rusland houden om mee te werken aan het vinden van de waarheid”, zei Blok. „MH17 staat geregeld op de agenda van de VN-veiligheidsraad, waarvan de Amerikanen permanent lid zijn. Er kan weer een moment komen dat we opnieuw stappen zetten. Het is dan van belang dat de VS achter Nederland staat. Die toezegging krijg ik ook.”

De Amerikanen willen Nederland nog wel eens wijzen op de dubbelhartige houding jegens Rusland: wel een militaire dreiging in Moskou zien, maar intussen wel zaken doen alsof er niets aan de hand is, zoals bij de aanleg van Nordstream 2. De gasleiding van Rusland naar Duitsland wordt deels gefinancierd door Shell.

Blok blijft erbij dat Nordstream een zuiver commercieel project is en dat het niet aan Nederland is om aan bedrijven te vertellen waar ze moeten investeren. Bovendien: „Nordstream wordt nooit gekoppeld aan MH17.” Volgens hem stelt de VS deelname van Nederlandse bedrijven aan het project nooit als voorwaarde voor het verlenen van politieke steun voor MH17.

Pompeo vindt dat Rusland moet meewerken aan het onderzoek naar de vliegramp, zo zei hij later op de dag tegen RTL Nieuws. „Rusland moet verantwoording afleggen voor wat daar is gebeurd.”

Ondernemerstop

De Amerikaanse minister sprak met Blok over de situatie in Venezuela, cyberdreiging, de NAVO en China. Daarbij wees Pompeo andermaal op het gevaar dat de aanleg van het 5G-netwerk door het Chinese Huawei betekent. Blok hield zich op dit punt op de vlakte, zei dat het gevaar van weglekken van data naar Chinese overheid wordt erkend door de eigen inlichtingendiensten, maar dat experts nog studeren op de gevolgen die die vaststelling moet hebben.

Pompeo is samen met premier Rutte gastheer van de Global Enterpreneurship Summit (GES), de ondernemerstop die de VS en Nederland gezamenlijk organiseren voor groeiende bedrijven met oplossingen voor wereldproblemen.

Handelsoorlog

Met de handelsoorlog tussen de VS en China en stijgende importtarieven op de achtergrond probeerde de Amerikaan Europese bedrijven gerust te stellen. „We staan voor eerlijke vrijhandel op basis van wederkerigheid, met met zo min mogelijk barrières.” Bedrijven zouden juist blij moeten zijn met het gelijke speelveld dat president Trump met de Chinezen wil scheppen.

„Het is geen vrijhandel als Chinese hier vrij kunnen opereren, terwijl andersom Nederlandse bedrijven hun kennis moeten afstaan aan de Chinese overheid voordat ze toegang krijgen tot de Chinese markt. Er is al decennia sprake van oneerlijke handel. China hanteert oneerlijke regels. Trump wil dit rechtzetten.”

Maandagmiddag ontvangt Rutte Pompeo in het Torentje. Daarna schuiven zij met minister Kaag (Buitenlandse Handel) en de Amerikaanse minister van Transport Chao aan bij bijeenkomst met Nederlandse en Amerikaanse bedrijven. Op de GES zijn 2000 bedrijven en instellingen uit 140 landen uitgenodigd om zaken te doen op het vlak van landbouw, water, energie, vervoer en gezondheid.

