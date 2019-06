Omstreden imam doet weer aangifte tegen Marcouch

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem staat lijnrecht tegenover imam Youssef Arkhouch. Ⓒ ANP

Arnhem - Het conflict tussen de Arnhemse burgemeester Marcouch en de salafistische preker Arkhouch is voorlopig nog niet achter de rug. De imam sleept de burgemeester van Arnhem opnieuw voor de rechter omdat hij zich ten onrechte in de hoek van radicale prekers voelt gedrukt. Hij wil desnoods door tot het Europese Hof. Vier vragen over de zaak.