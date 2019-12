7 arrestaties nadat ruzie escaleert in Breda

De voertuigen stopten bij het Stationsplein, waarna een 20-jarige Belg een hotel binnenstapte. De man uit België sprak aldaar een handhaver aan, die de ploertendoder en het mogelijke vuurwapen zag. De man werd in de boeien geslagen om niet veel later te worden overgedragen aan de politie, schrijft AD.

De politie wist ook twee mannen uit Roosendaal (19 en 20 jaar) aan te houden. De twee voertuigen, beiden beschadigd, zijn in beslag genomen en worden onderzocht. Ook word bekeken of het vuurwapen echt is.

Nog vier arrestaties

Na de eerste arrestaties verschenen nog eens vier mannen uit België op het politiebureau, allen in de leeftijd van 20 tot en met 22 jaar. Zij gaven aan betrokken te zijn geweeest bij het incident en werden gearresteerd.

Wat de reden is geweest van de ruzie, is nog niet bekend.