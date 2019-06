Rechter: Assange hoeft niet naar Zweden

Assange verblijft momenteel in een Londense gevangenis, sinds hij in april de ambassade van Ecuador in Londen na zeven jaar moest verlaten. Daar was hij naartoe gevlucht om uitlevering naar Zweden te voorkomen. Volgens de Australiër dreigde hij via dat land te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Die willen hem vervolgen voor spionage. Via WikiLeaks kwamen honderdduizenden documenten naar buiten over de Amerikaanse oorlogsvoering in Afghanistan en Irak.

Nu Assange niet naar Zweden hoeft voor ondervraging over de zedenzaak, kan uitlevering naar de VS dichterbij komen. Dat is mogelijk als hij in Groot-Brittannië de helft van zijn straf van vijftig weken heeft uitgezeten. Die kreeg hij opgelegd voor schending van de voorwaarden van zijn borgtocht.

Nadat Assange de ambassade van Ecuador had verlaten, heropende Zweden de verkrachtingszaak. De Zweedse aanklager zegt nu dat het vooronderzoek tegen Assange wordt voortgezet. Op grond van een Europees onderzoeksbevel kan hij alsnog worden ondervraagd.