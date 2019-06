Iran in de ban van echtelijke moord in de elite

De oud-burgemeester van Teheran kon vrolijk en vrijuit op televisie vertellen hoe hij zijn vrouw had vermoord. Ⓒ foto Hollandse Hoogte / Zuma Press

TEHERAN - Iran is in rep en roer over de koninklijke behandeling van een oud-burgemeester van Teheran die zijn vrouw heeft gedood. Mohammed Ali Najafi liep vorige week een politiebureau binnen en bekende zijn gruwelijke daad. Maar in plaats van handboeien kreeg hij een handdruk, een kopje thee en de gelegenheid om op televisie met een glimlach te vertellen hoe ’moeilijk’ zijn vrouw wel niet was.