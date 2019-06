Duitse CDU-politicus Lübcke door het hoofd geschoten

Lübcke is door een schot in zijn hoofd overleden. Volgens de officier van justitie zijn er geen aanwijzingen voor zelfmoord. De politie gaat daarom uit van een misdrijf. „We hebben nog geen aanwijzingen naar daders of een motief”, zei politiechef Sabine Thurau.

Lübcke was gedurende tien jaar regeringspresident van de regionale raad van Kassel, wat een middelgroot bestuursorgaan is tussen de deelstaat Hessen en zijn gemeenschappen. Hij zat ook enkele jaren als parlementslid voor de CDU in het Hessische deelstaatparlement.

