Bloedbad in Soedan

De demonstranten houden de moed erin en blijven zich verzetten tegen de militaire junta. Ⓒ FOTO REUTERS

KHARTOEM - Het Soedanese leger heeft maandagochtend vroeg met veel geweld de sit-in opgebroken bij het hoofdkwartier van de strijdkrachten in de hoofdstad Khartoem. De oppositie hield daar al een maand of twee een demonstratie om democratie af te dwingen in het Afrikaanse land.