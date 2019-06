Asbestverbod dreigt te sneuvelen in Eerste Kamer

CDA en PvdA dreigen eveneens het voorstel van D66-staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) niet te steunen. Naar schatting moet zo’n 80 miljoen vierkante meter aan dak voor 2025 zijn vervangen. De torenhoge kosten komen voor een deel terecht bij bedrijven en particulieren. De schattingen lopen op tot 1,6 miljard euro.

CDA-senator Joop Atsma laat weten dat hij nog niet veel positiever over het voorstel is gaan denken. De christendemocraten maken dinsdagochtend een definitieve afweging. Vorige week was een groot deel van de Eerste Kamer al uiterst kritisch over het asbestverbod.

Haalbaarheid

Regeringspartij VVD plaatste vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De PvdA vreest dat mensen met een kleine portemonnee worden geraakt door een peperdure sanering van asbest te verplichten. De SGP wil uitstel.

Van Veldhoven beet de senatoren van CDA en PvdA nog toe dat ’hun’ bewindslieden in het verleden zijn begonnen met de voorbereidingen voor een asbestverbod. De D66-bewindsvrouw laat aan De Telegraaf weten dat ze niet van plan is om haar voorstel in te trekken zoals minister Van Engelshoven (Onderwijs) vandaag wel deed met de omstreden renteverhoging voor studieleningen.

Afscheid

Dinsdag komt de Eerste Kamer voor het laatst in oude samenstelling bijeen. Naast het afscheid van tientallen senatoren vertrekt ook voorzitter Ankie Broekers-Knol.

