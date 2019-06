Vrouw afgeslacht: ’Ze was vampier’

Verdachte Ljubisa O. met zijn advocaat Simeon Burmeister voor de Haagse rechtbank. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Den Haag - Hij dacht dat zijn vrouw een vampier was. Haar ogen hadden drie kleuren. Stemmen in zijn hoofd vertelden hem dat hij haar moest doden. En dus pakte de 42-jarige Ljubisa O. een mes uit de keuken en stak in de vroege ochtend van zondag 15 april 2018 op zijn slapende vrouw in.