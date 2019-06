Valse start voor zwembad: 600.000 liter water weg door vandalen

Het terrein van het zwembad liep door de actie vol met duizenden liters water, behalve waar daar waar het nodig was: in de kuip. Er werden ook nog eens betonnen banken en lichtmasten uit de grond getrokken en in het bad gegooid, meldt Omroep Brabant. .

De gemeente Waalwijk vraagt omwonenden om extra alert te zijn en aan de bel te trekken als er iets niet in de haak lijkt te zijn rondom het bad. De gemeente overweegt om camera’s op te hangen.

Geen verdachten

De kosten lopen in de tienduizenden euro’s. „Het merendeel daarvan betreft kosten van het opruimen en schoonmaken. Daarnaast zijn er kosten om zaken te vervangen als beplanting, lichtmasten en banken. De daders zijn nog niet achterhaald”, aldus de gemeente in een verklaring.

Een woordvoerder wil tegen de regionale omroep verder niet veel kwijt. „We wilden hier alleen heel lokaal aandacht aan geven via ons weekblad (om tips te krijgen) en dit niet breed uitmeten in de hele regio. Op deze manier geven we de vandalen een podium en nodigen we uit om dit juist vaker te komen doen en hier willen wij niet aan meewerken.”