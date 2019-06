Dit is de ’beroemde’ AFC 5-spits die niet kan scoren

Spits Philippe Hes scoort heel seizoen geen enkel doelpunt. Ⓒ Matty van Wijnbergen

In één klap veranderde AFC 5-spits Philippe Hes (31) deze week in een beroemdheid. Maar niet vanwege een prestatie om trots op te zijn. Want hoewel de Amsterdamse aanvaller dit seizoen wel twintig wedstrijden speelde, maakte hij daarin geen enkele goal.