Vader redt dochter (17) uit kaken haai

Paige Winter (17) was zondag aan het zwemmen in de Atlantische Oceaan voor de kust van Atlantic Beach in Noord-Carolina, toen zij door een haai werd gegrepen. Volgens grootmoeder Janet Winter heeft het meisje haar leven te danken aan haar vader. Deze ex-marinier Charlie stompte het beest vijf keer op de kop, voordat het zijn dochter losliet, zo schrijft BBC.

Toegesnelde hulpdiensten beschreven de wonden van Paige Winter als zeer ernstig. Haar linkerbeen is boven de knie afgezet en ze moet een aantal vingers missen. Toch blijft het meisje zich inzetten voor de natuur en de onderwaterwereld. „Ze hoopt dat mensen respect blijven houden voor haaien, hun omgeving en hun veiligheid.”

Inmiddels is er een GoFundMe-pagina gestart om de familie te ondersteunen. Daarop is inmiddels zo’n 9000 dollar toegezegd.