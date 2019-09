Wees voorbereid op nog meer censuur

In Iran is de vrouwenrechtenactiviste Saba Kord Afshari onlangs tot vierentwintig jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat zij openlijk protesteerde tegen de verplichte hijab en met losse haren ging lopen. Dat is een misselijkmakende straf voor een misselijkmakende onzinovertreding. Zij is twintig jaar oud, een heldin van formaat, maar haar zaak is niet politiek correct en krijgt dus weinig aandacht (vergelijk dat eens met de storm die de media rondom klimaatmeisje Greta Thunberg laten ontstaan).