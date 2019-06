Studentenflat Vlissingen ontruimd door brand

De brandweer werd even na 20.00 uur opgeroepen door een automatisch brandalarm bij een naastgelegen ziekenhuis. Er werd al snel opgeschaald naar ’grote brand’. Het pand wordt ontruimd. Op beelden is te zien dat veel mensen buiten staan te kijken naar de brandweeractie.

Hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk in hoeverre de brand onder controle is. De brandweer onderzoekt of er nog mensen in het pand zijn, zei een woordvoerster.