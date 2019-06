Man die jongetje van balkon gooide krijgt 19 jaar cel

Emmanuel Aranda (24) hoorde het vonnis met gebogen hoofd aan. Eerder verklaarde hij tegenover de politie gefrustreerd te zijn geweest, omdat vrouwen hem telkens afwezen. Hij was eigenlijk van plan geweest een volwassene te doden. Waarom hij uiteindelijk een kind probeerde te doden, is onduidelijk.

Hij kende het slachtoffertje niet. Landen Hoffman (5) ligt sinds de aanval in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar en volgens zijn moeder komt het wel goed met het jongetje, zo zei zij in de rechtszaal.

Voor de dader had ze ook wel wat woorden over: „Er moet in jouw leven iets heel ergs zijn gebeurd, dat je dit een klein, onschuldig, lief jongetje wil aandoen.”

