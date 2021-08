Douane vindt 96 kilo cocaïne in container Rotterdamse haven

De drugs werden gevonden in pakketten in een container uit Colombia, die was geladen met limoenen. De container was in de stad Buenaventura geladen en in Cartagena overgeladen op een schip richting Rotterdam.

De lading was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam, maar dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken, aldus het OM. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.