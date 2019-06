Wiebes: haast met kleinere aardbevingsschades

Dat schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. De volgens hem „onorthodoxe maatregel” moet helpen het „stuwmeer aan schademeldingen” snel weg te werken. Dat is nodig omdat het tempo van de schadeafhandeling structureel omhoog moet, aldus de minister.

Circa 9000 gedupeerden die al langere tijd wachten op schadevergoeding, komen voor de regeling in aanmerking. Zij krijgen 5000 euro, of mogen voor maximaal 11.000 euro een aannemer aan het werk zetten. Ook belooft Wiebes een financiële compensatie voor de lange wachttijd.

Wiebes moet dinsdag naar de Tweede Kamer om verantwoording af te leggen over de aanpak van aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Ook premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) worden bij dat debat verwacht.

De Kamer, inclusief de coalitiepartijen, is erg kritisch over met name de schadeafhandeling en de versterking van onveilige gebouwen. De kwestie is weer hoog opgelopen door een voor Nederlandse begrippen zware aardbeving op 22 mei. Daardoor zijn er weer een paar duizend schades bij gekomen.

Die beving "heeft de noodzaak tot versnelling opnieuw onderstreept", vindt ook Wiebes. Dat geldt ook voor de versterkingsoperatie, die hij vlot wil trekken onder meer door de aansturing over te laten aan één organisatie met "een ruim mandaat" en "voldoende financiële armslag om vlot te kunnen doorpakken".

Wiebes komt daarmee deels tegemoet aan een advies dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vorige week uitbracht. Hij zegt ook alles op alles te zetten om de gaswinning zo snel mogelijk verder te verlagen, door de vraag te verminderen en alternatieven voor Gronings gas te bieden.

De minister kan evenwel niet beloven dat de gaswinning al volgend jaar daalt onder de 12 miljard kubieke meter, zoals toezichthouder SodM aanbeveelt. Dat zal "een enorme uitdaging" zijn, schrijft hij.