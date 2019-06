Trump sceptisch over Kushners vredesplan

Zelfs zijn schoonvader, Donald Trump, heeft weinig vertrouwen in het vredesplan voor het Midden-Oosten waaraan Jared Kushner twee jaar heeft gewerkt. Ⓒ foto REUTERS

WASHINGTON - In het Witte Huis is weinig vertrouwen in het vredesplan voor het Midden-Oosten van Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo noemde Kushners plan „onuitvoerbaar.” President Trump schaarde zich achter zijn pessimistische minister. „Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben.”